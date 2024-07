Cinq bonnes raisons de regarder Autriche-Turquie

Après Espagne-Géorgie et France-Belgique, la rencontre entre l’Autriche et la Turquie peut sembler moins séduisante sur le papier. Pourtant, ce match est bien plus réjouissant qu’il n’y paraît. Promis.

⇒ Parce que c’est l’affiche la plus équilibrée de ces 8 es de finale

Ceux qui pensaient que Suisse-Italie allait être une rencontre fermée et disputée se sont bien plantés. Les Helvètes ont infligé une sévère leçon à la Squadra Azzurra (2-0), pourtant tenante du titre. Le vrai duel de ces 8 es , c’est cet Autriche-Turquie. À Leipzig ce mardi, ce sera la première rencontre dans un tournoi majeur entre les deux sélections. Elles ont réalisé de beaux coups durant la phase de poules, en dominant respectivement la Pologne et les Pays-Bas pour l’une, la Géorgie et la Tchéquie pour l’autre. En créant la sensation dans leur groupe, les deux nations se sont ouvert les portes de la partie de tableau la plus jouable et peuvent rêver d’un éventuel dernier carré, puisque le vainqueur de la rencontre affrontera la Roumanie ou les Pays-Bas pour un quart encore une fois indécis. Avant ça, il faudra croiser le fer. Petit avantage à la Turquie, qui n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs compétitifs contre l’Autriche (4 victoires, 1 nul), en n’encaissant aucun but durant cette série.

⇒ Pour voir évoluer la vraie surprise de cet Euro

Tous les hipsters du ballon rond l’avaient vu venir, et ils avaient raison. Si l’Autriche a été battue lors de son entrée en lice face aux Bleus, les hommes de Ralf Rangnick sont parvenus à terminer premiers du groupe D, en renversant les Pays-Bas lors de la dernière journée (3-2). Une très belle performance qui est tout sauf le fruit du hasard. Depuis la prise de fonction de l’architecte du projet Red Bull en juin 2022, seuls le Portugal (73%), l’Espagne (67%) et les Oranje (64%) affichent un plus haut ratio de victoires parmi les nations européennes que l’Autriche (60% – 15/25). Propre. Ajoutez à cela l’expérience de Marcel Sabitzer, la roublardise de Marko Arnautović, le QI foot de Konrad Laimer et enfin l’adjoint David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé du genou en décembre, et vous obtenez une équipe qui peut rêver de se hisser pour la première fois de son histoire en quarts de finale de l’Euro.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com