"Ciel ouvert" : Vladimir Poutine suit les pas de Donald Trump et quitte le traité

Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 4 juin 2021. ( POOL / DMITRY LOVETSKY )

La Russie ne permettra plus les vols d'observation de ses activités militaires : le président russe Vladimir Poutine a promulgué la loi sur le retrait de Moscou du traité de surveillance militaire "Ciel ouvert" (Open Sky), que la Russie avait dénoncé l'année dernière dans la foulée des États-Unis. La publication du texte sur le portail juridique officiel russe intervient à un peu plus d'une semaine du premier sommet entre Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden, prévu le 16 juin à Genève.

Accusant Moscou de le violer, l'ex-président Donald Trump avait quitté le traité "Open Skies" qui donnait le droit d'effectuer des vols d'observation des activités militaires des États membres. Son successeur a validé cette décision fin mai.

Relations tendues avec les États-Unis

Moscou refuse de rester membre de cet accord sans les États-Unis , car elle estime que les autres signataires, de nombreux pays européens membres de l'Otan et le Canada, allaient transmettre leurs informations sur la Russie à Washington.

Cette question est l'un des nombreux différends russo-américains allant des cyberattaques aux droits humains, qui empoisonnent les relations entre les deux pays. Vendredi, Vladimir Poutine a affirmé vouloir trouver le moyen d'améliorer ces relations lors du sommet à Genève avec Joe Biden.