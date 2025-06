information fournie par So Foot • 30/06/2025 à 22:21

Christophe Gleizes, profession reporter

Le journaliste Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society, arrêté lors d’un reportage à Tizi Ouzou en mai 2024, vient d’être condamné à sept ans de prison ferme en Algérie. Une décision contestée par sa famille, ses amis et ses collègues. Portrait.

C’est une scène à laquelle n’importe quel(le) journaliste de la rédaction de So Foot et de Society aurait pu assister entre 2013 et 2024. Christophe qui débarque au bureau à 15h30, chaussures pointues aux pieds, doudoune fatiguée par tout temps – parce qu’il n’y a pas de saison avec lui –, clope au bec, sourire débonnaire, enjoué, avec une proposition audacieuse : « Eh ma quiche ! Tu voudrais pas aller en Écosse avec moi ? J’ai une super idée de sujet. Une histoire de chiens qui se suicident depuis un pont à côté de Glasgow, ç a a l ’ air fou ! » Bien évidemment, au printemps 2015, son interlocuteur accepte de le suivre dans cette aventure étonnante qui, comme souvent, démarre par une courte nuit dans son petit appartement du XII e arrondissement de Paris avant de prendre un vol aux aurores.

J’ai un bon contact, j’ai une tête qui fait que les gens ne se méfient pas de moi. J’arrive souvent à soit les faire rire, soit les mettre en confiance. Et souvent, les gens préfèrent les reporters aux journalistes.…

Par Ronan Boscher et Antoine Mestres pour SOFOOT.com