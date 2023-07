Christophe Galtier « remercie » le Paris Saint-Germain

Un ultime merci.

Christophe Galtier, tout récent ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, a évoqué une dernière fois son aventure parisienne dans un communiqué publié sur le site officiel du club, au lendemain de la nomination de Luis Enrique pour le remplacer. Malgré une saison compliquée, avec un Trophée des champions remporté et un sacre en Ligue 1, Galtier a tenu à « dire merci à l’issue de cette saison si intense (…) à [ses] joueurs (…), qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. » Le coach n’a pas non plus oublié son ancienne direction, tout en souhaitant bonne chance à son successeur : « Merci au président Nasser al-Khelaïfi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique ». …

MA pour SOFOOT.com