Christophe Galtier relaxé par le tribunal de Nice

L’ancien entraîneur encourait jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an de prison avec sursis pour harcèlement moral et discrimination sur des joueurs musulmans lors de son passage à l’OGC Nice entre 2021 et 2022. Désormais entraîneur d’Al-Duhail au Qatar, le technicien français avait nié tout ce qui lui était reproché lors de son procès en se rappelant qu’il n’y avait pas de preuves contre lui. Dans ce procès « parole contre parole », c’est l’entraîneur qui a gagné et qui voit une page de sa vie, l’ayant émue jusqu’aux larmes, se tourner.…

LP pour SOFOOT.com