Christophe Galtier : « J’ai aussi appelé Nicolas Pallois “King Kong” »

Le procès de Christophe Galtier pour harcèlement moral et discrimination a commencé ce matin au tribunal correctionnel de Nice. L’intéressé a notamment confirmé avoir utilisé le terme « King Kong » pour décrire les deux défenseurs noirs stéphanois que sont Harold Moukoudi et Mickaël Nadé, lors d’une rencontre de Ligue 1 entre Saint-Étienne et son OGC Nice. Ses propos, rapportés par RMC Sport, sont les suivants : « Je me souviens, j’ai hésité à dire molosse ou King Kong. J’ai utilisé ce terme. King Kong, c’est force et puissance. Il n’y a pas de connotation autre que de force et de puissance. »

Ses propos corroborent ceux de son analyste vidéo de l’époque, Hachim Ali M’Bae, qui avait décrit la scène au début du mois. Pour sa défense, Christophe Galtier explique avoir aussi utilisé ce terme pour des joueurs blancs : « Quand on joue contre Nantes, en finale de Coupe de France, j’ai utilisé la même formule pour Nicolas Pallois. » Aussi, l’ancien entraîneur niçois assure ne pas avoir conscience de la portée que ces propos prendraient : « Je n’anticipe pas. Car si je dis de Nicolas Pallois qu’il est un King Kong, tout le monde comprend qu’il est rugueux, fort et puissant […] Quand j’emploie ce terme, c’est avec l’esprit athlétique. » …

LP pour SOFOOT.com