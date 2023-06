Christophe Galtier et son fils placés en garde à vue

Les flics ont du boulot en ce moment.

En avril dernier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier avait été accusé de racisme par le directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier. Des accusations que celui qui devrait dire au revoir à la capitale dans les semaines à venir avait rejetées et niées. Ce vendredi, on apprend que son fils, tout nouvel adjoint du Téfécé, et lui-même sont actuellement entendus par la police judiciaire à Nice. Les deux membres de la famille Galtier sont placés en garde à vue et devront répondre de ces accusations.…

AC pour SOFOOT.com