Christophe Galtier accablé par de nouveaux témoignages, dix jours avant le procès

Quelques mois après les révélations de l’ex-directeur sportif niçois Julien Fournier, le procès de Christophe Galtier pour discrimination et harcèlement moral débutera le 15 décembre. Et, comme une mise en bouche, L’Équipe a dévoilé ce que les joueurs et encadrants de l’OGC Nice ont raconté à son sujet après son passage entre l’été 2021 et celui de 2022. Entre autres témoignages plus ou moins à charge, Frédéric Gioria, légende du club et entraîneur adjoint sous Christophe Galtier, explique que l’intéressé aurait pesté après avoir appris que Billal Brahimi rejoignait Nice à l’hiver 2022. L’entraîneur d’Al-Duhail aurait dit : « Encore un musulman, j’en veux pas, on en a assez. » Mêmes réticences face à Youcef Atal et Hicham Boudaoui, qualifiés de « sales types » , selon Gioria, qui assure que le coach lui a confié que pour lui, « le pire, ce sont les Algériens » .…

LP pour SOFOOT.com