Christophe Bouchet : « L’accord LFP-CVC est mortifère pour le foot français »

Warren ZAIRE EMERY of PSG during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football Club and Olympique de Marseille at Parc des Princes on September 24, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Dans Main basse sur l’argent du foot français (Robert Laffont, 2023), Christophe Bouchet revient en longueur sur les dessous de l’accord passé entre la LFP et le fonds d’investissement CVC. Un accord « suicidaire » , selon l’ancien président de l’OM, alors que les clubs évoqueront de nouveau le sujet CVC le 23 novembre prochain.

Pourquoi considérez-vous que l’accord entre la LFP et CVC est une mauvaise chose pour l’avenir du foot français ? Ce n’est pas une mauvaise chose, c’est une très mauvaise chose. Les clubs avaient besoin d’un refinancement à la suite de la crise sanitaire et de la fin de Mediapro, mais ils s’y sont pris de la pire des manières. La LFP les a obligés à trouver 1,5 milliard d’euros en faisant appel à un fonds qui prend une commission extrêmement élevée. Alors qu’il aurait suffi, basiquement, d’emprunter auprès des banques. La différence est énorme : avec un emprunt classique, aux taux de l’époque, ça aurait coûté, sur dix ans, environ 250 millions d’euros d’intérêt au total. Là, ça va coûter 280 millions d’euros par an, et à vie ! Car il faut bien comprendre qu’aucune date de fin n’a été fixée. CVC va percevoir à vie une commission de 13% sur l’ensemble des revenus de la LFP. C’est un accord mortifère pour le foot français. Si on le combine avec un tassement des droits, et encore, je ne parle pas de baisse significative, ça va être catastrophique pour de nombreux clubs. Ce qui est bluffant, c’est qu’un élève de terminale ES aurait pu faire le calcul et se rendre compte de tout ça.

Vincent Labrune a agi comme une sorte de gourou.…

Propos recueillis par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com