"Choose France": quelles sont les principales annonces d'investissements ?

Pour sa quatrième édition, le forum Choose France va attirer des investisseurs étrangers, prêts à investir dans l'Hexagone.

Emmanuel Macron au Touquet, le 27 juin 2021. ( POOL / Ludovic MARIN )

A l'occasion d'édition 2021 de "Choose France", un forum auquel vont participer 120 dirigeants d'entreprises étrangères, 22 nouveaux projets vont être annoncés, représentant 3,5 milliards d'euros d'investissements et près de 7.000 nouveaux emplois créés. Voici les principales annonces.

Transition écologique

Envision AESC : le producteur japonais de batteries, filiale du groupe chinois Envision, grande entreprise mondiale des énergies vertes, va construire une usine de batteries électriques sur le site Renault à Douai (Hauts de France), représentant un investissement potentiel de 2 milliards d'euros et la création de 2.500 emplois d'ici 2030, dont 1.000 dans la première phase d'ici 2024.

Santé

Merck : le laboratoire allemand va investir 175 millions d'euros et prévoit la création de 500 emplois sur ses sites de Molsheim et Martillac.

Biogen : le groupe américain prévoit d'investir 175 millions sur 5 ans et de recruter 100 salariés hautement qualifiés pour renforcer son "hub" de Paris.

Novo Nordisk : l'entreprise danoise, numéro un mondial de l'insuline, va investir 50 millions d'euros supplémentaires, sur la période 2021-2022 sur son site de Chartres, qui produit de l'insuline pour 8 millions de patients diabétiques.

Industrie

Vorwerk : le fabricant allemand du robot culinaire Thermomix accélère son développement en France avec un plan d'investissement de 40 millions d'euros sur trois ans, accompagné de 850 créations de postes sur son site du Cloyes-sur-le-Loir.

Westinghouse : l'entreprise américaine va investir 62 millions d'euros pour créer un pôle de compétences spécialisé dans la soudure et recruter 60 personnes à Chaponnay (Rhône) qui interviendront sur le parc nucléaire français.

Commerce et alimentaire

Zalando: l'enseigne berlinoise de mode en ligne va implanter en France un site innovant rassemblant les fonctions logistiques, avec un entrepôt hautement automatisé. Cet investissement de 300 millions d'euros conduira à la création d'environ 2.000 emplois.

Mars: le géant américain de l'agroalimentaire a prévu un investissement de 46 millions d'euros pour sa filiale d'alimentation animale Royal Canin sur ses deux usines de Cambrai (Hauts-de-France) et d'Aimargues (Occitanie) et sur son siège et laboratoire à Aimargues. Mars investit également 18 millions d'euros sur le site d'Haguenau (Grand Est).

Services

Adecco: le groupe suisse de placement de personnel (intérim) s'engage à augmenter d'ici à 2023 de 100 à 150 le nombre de ses agences en France spécialisées dans l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et à doubler de 7.500 à 15.000 le nombre de celles qu'il accompagne vers l'emploi, notamment à travers des "CDI apprenants" qui combinent emploi et formation.

Bilan des éditions précédentes

Les annonces faites lors des trois dernières éditions concernaient 36 projets, représentant un total de 4,2 milliards d'euros (dont la construction de deux paquebots de croisière commandés par MSC début 2020 pour 2 milliards). "Un seul projet, de 9 millions d'euros, a été abandonné", selon le dossier de presse. Ces projets ont permis la création de plus de 11.000 emplois.