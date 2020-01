Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Une épidémie de pneumonie à Wuhan cause un deuxième décès Reuters • 17/01/2020 à 06:51









CHINE: UNE ÉPIDÉMIE DE PNEUMONIE À WUHAN CAUSE UN DEUXIÈME DÉCÈS SHANGHAI (Reuters) - Une deuxième personne est décédée à Wuhan, ville du centre de la Chine, des suites d'une pneumonie provoquée par un virus jusque-là inconnu, ont déclaré jeudi soir les autorités sanitaires locales. L'homme, âgé de 69 ans, avait été hospitalisé alors qu'il présentait de graves lésions à plusieurs organes et une fonction rénale anormale, ont-elles précisé dans un communiqué publié sur leur site. Il est décédé le 15 janvier. Quarante-et-un cas de pneumonies qui pourraient avoir été causés par un nouveau type de virus coronarien ont été répertoriés à Wuhan. Un cas a aussi été rapporté au Japon. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu'une épidémie plus vaste était envisageable. Les virus coronariens peuvent provoquer un éventail d'infections allant d'un rhume à des symptômes similaires à ceux du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère). (Engen Tham, avec Twinnie Siu à Hong Kong; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.