Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Les services et l'industrie à des plus bas historiques Reuters • 29/02/2020 à 11:20









CHINE: LES SERVICES ET L'INDUSTRIE À DES PLUS BAS HISTORIQUES PEKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur manufacturier chinois est tombée à son plus bas niveau jamais enregistré en février, soulignant l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la deuxième économie du monde. L'indice PMI manufacturier officiel a reculé en février à 35,7, après 50,0 le mois précédent, montrent les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS), nettement en dessous du seuil qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un indice PMI de 46,0. Ces données présentent un premier aperçu officiel de l'état de l'économie chinoise depuis que l'épidémie de coronavirus est apparue en décembre dernier, faisant près de 3.000 morts dans le pays. L'économie chinoise devrait subir un nouveau coup dur au premier trimestre de cette année, ce qui pourrait inciter le gouvernement chinois à déployer des mesures de relance supplémentaires. L'activité dans le secteur chinois des services s'est également contractée à un rythme record. L'indice PMI officiel du secteur s'est établi à 29,6 en février, après 54,1 en janvier, montrent les données du BNS. L'économie de la Chine est davantage tournée vers le secteur des services depuis l'épidémie de Sras en 2002-2003 et représente désormais environ 60% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Les secteurs des transports, du tourisme, de la restauration et du divertissement ont été durement touchés depuis l'apparition du virus, les gens évitant les zones surpeuplées. (Lusha Zhang et Ryan Woo, version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.