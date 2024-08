Chine: le promoteur immobilier endetté Kaisa obtient un sursis

( AFP / JADE GAO )

Un tribunal de Hong Kong a donné lundi quatre semaines au promoteur immobilier chinois Kaisa, très lourdement endetté, pour parvenir à un accord avec ses créanciers et éviter la liquidation.

Basé à Shenzhen au portes de Hong Kong, Kaisa a fait pour la première fois défaut sur sa dette en 2021 et doit trouver rapidement un accord pour restructurer quelques 13 milliards de dollars de dette.

Le juge Anthony Chan a accepté lundi d'ajourner l'affaire au 9 septembre.

"Les parties sont d'accord pour que l'affaire soit ajournée pendant quatre semaines dans l'espoir que nous soyons enfin en mesure de signer l'accord cette fois-ci", a indiqué l'avocate Eva Sit, représentant les détenteurs d'obligations émises par le promoteur.

Lors d'une audience en juin, un autre juge avait estimé que Kaisa n'avait "aucune excuse" pour ne pas avoir progressé sur la voie d'une restructuration viable de sa dette et que le tribunal pourrait ne pas accorder de nouveaux délais.

Deuxième émetteur d'obligations parmi les promoteurs chinois, Kaisa affichait au 31 décembre un passif de 226 milliards de yuans (32 milliards de dollars). Une requête de liquidation judiciaire a été déposée en juillet 2023.

L'immobilier et la construction ont longtemps pesé au sens large plus du quart du PIB de la Chine et servaient de locomotive à nombre de sous-traitants, sur fond de spéculation galopante.

Mais ce secteur est sous pression depuis que Pékin a mis le holà en 2020. La situation précaire de certains promoteurs et la chute des prix dissuadent les Chinois d'investir dans la pierre, d'autant que l'économie a fortement ralenti.