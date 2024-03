Chine: le commerce accélère sur les deux premiers mois de 2024

Le ministre chinois du Commerce Wang Wentao à Pékin le 6 mars 2024. ( AFP / WANG ZHAO )

Les exportations de la Chine ont connu une forte accélération sur les deux premiers mois de l'année, selon des chiffres officiels publiés jeudi qui témoignent d'une reprise inégale du géant asiatique.

Les exportations sont historiquement un levier de croissance clé pour la Chine et leur performance a un impact direct sur l'emploi pour des milliers d'entreprises du secteur.

En janvier et février cumulés, les ventes de produits et services chinois destinées à l'export ont augmenté de 7,1% sur un an, selon les chiffres en dollars publiés par les Douanes.

Des analystes sondés par l'agence Bloomberg s'attendaient à une accélération plus modérée (+1,9%).

L'an dernier à cette époque, les exportations avaient dévissé (-6,8%), ce qui explique en partie le fort rebond observé cette année.

Après six mois de contraction en 2023, elles s'affichent de nouveau en hausse depuis novembre.

La menace de récession en Europe, combinée à une inflation élevée, a contribué à affaiblir la demande internationale en produits chinois.

Le ministre du Commerce Wang Wentao a confirmé mercredi une reprise des exportations chinoises mais averti que le mois de mars serait probablement marqué par une nouvelle baisse.

"Mais la tendance générale est à la hausse", a-t-il souligné.

Les tensions géopolitiques avec les Etats-Unis et la volonté de certains pays occidentaux de réduire leur dépendance à la Chine ou de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement expliquent également ces difficultés.

Pour leur part, les importations de la Chine ont également fortement accéléré (+3,5%) après une infime hausse en décembre (+0,2%), signe d'une reprise de la demande intérieure.

Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur une augmentation plus modérée (+2%).

Les importations chinoises avaient connu 11 mois de contraction avant de brièvement rebondir en octobre.

Si les échanges commerciaux entre Pékin et Moscou ont atteint un niveau record en 2023, les importations chinoises en provenance de Russie ont connu un tassement début 2024.

Elles ont progressé de 6,7% sur un an en janvier-février mais ce rythme est le plus faible depuis avril 2021.

Quant à l'excédent commercial de la deuxième économie mondiale, il se chiffre à 125,1 milliards de dollars (114,7 milliards d'euros) pour janvier-février. Il était de 75,3 milliards de dollars pour le seul mois de décembre.