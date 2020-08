Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: La production industrielle en hausse de 4.8% en juillet Reuters • 14/08/2020 à 07:51









CHINE: LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN HAUSSE DE 4.8% EN JUILLET (Reuters) - La production industrielle en Chine a progressé en juillet pour le quatrième mois consécutif, montrent des données officielles publiées vendredi, mais la hausse a été moins importante que prévue. Les analystes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 5.1% en rythme annuel, alors que les entreprises reprennent la production suite aux confinements mis en place pour limiter l'épidémie de coronavirus. Les ventes au détails ont perdu 1.1% en rythme annuel, moins bien que la hausse de 0.1% attendue, après une perte de 1.8% en juin. Les ventes ont baissé pour le septième mois consécutif, avec une demande faible malgré la levée des mesures de confinement. Les investissements en actifs immobilisés ont diminué de 1.6% au cours des sept premiers mois de l'année comparé à la même période l'année dernière, comme anticipé, et se remettent d'une baisse de 3,1% au cours du premier semestre. (Colin Qian et Kevin Yao; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.