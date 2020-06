Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: La BPC maintiendra une liquidité importante sur les marchés au second semestre Reuters • 18/06/2020 à 07:25









CHINE: LA BPC MAINTIENDRA UNE LIQUIDITÉ IMPORTANTE SUR LES MARCHÉS AU SECOND SEMESTRE PÉKIN (Reuters) - La Chine maintiendra des conditions de liquidité importante sur les marchés financiers au cours du second semestre de l'année mais elle devrait envisager à l'avance le retrait opportun de ses mesures de politique monétaire visant à contrer les effets de la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale du pays. Les fondamentaux économiques de la Chine restent solides et ses marchés financiers sont globalement stables, a déclaré Yi Gang lors d'un forum financier à Shanghai. "Le soutien financier en réaction à l'épidémie est en train d'être échelonné, nous devrions faire attention à ne pas aller trop loin", a ajouté Yi. "Nous devrions envisager à l'avance le retrait opportun des outils de politique monétaire", a-t-il ajouté. La BPC a déjà pris des mesures d'assouplissement depuis le début du mois de février, notamment en réduisant les réserves obligatoires et les taux de prêt et en apportant un soutien ciblé aux entreprises touchées par le virus. L'économie chinoise se redresse après avoir reculé de 6,8% au premier trimestre, sa première contraction jamais enregistrée. Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale assouplisse encore sa politique pour soutenir l'économie. (Winni Zhou, Andrew Galbraith, Kevin Yao et Stella Qiu; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

