Chine: La banque centrale réduit le taux des prêts à moyen terme

Un homme passe devant le siège de la Banque populaire de Chine

La Banque populaire de Chine (BPC) a réduit mercredi le coût de ses prêts à moyen terme accordés aux banques commerciales, dans la continuité du plan de relance économique annoncé la veille.

La banque centrale a ainsi abaissé son taux d'intérêt de 2,30% à 2,00% sur 300 milliards de yuans (38,13 milliards d'euros) de prêts à moyen terme à un an (MLF) destinés à certaines institutions financières.

Mercredi, les taux de soumission, c'est-à-dire celui auquel les banques commerciales empruntent sur le marché, était compris entre 1,90% et 2,30%, tandis que le solde total des prêts MLF s'élève désormais à 6.878 milliards de yuans, a précisé la BPC dans un communiqué en ligne.

D'après le Financial News, une publication soutenue par la BPC, ces chiffres, qui sont divulgués pour la première fois, montrent des besoins de financement variés à moyen et long termes au sein des diverses institutions financières, conformément à l'engagement de la banque centrale d'améliorer la transparence de sa politique monétaire.

Pour Frances Cheung, responsable de la stratégie changes et de taux chez OCBC Bank, la divulgation par la BPC des offres les plus élevées et les plus basses des taux de soumission reflète "l'intention (de la banque) de faire en sorte que ce mécanisme soit davantage guidé par la demande et d'estomper le rôle du taux du MLF dans l'orientation politique de la BPC".

Le plan de relance présenté mardi par la BPC, qui repose sur davantage d'injection de liquidités et des réductions de taux d'intérêt, est le plus important depuis la pandémie de COVID-19 et doit permettre au pays de sortir de la déflation et d'atteindre l'objectif de croissance fixé par le gouvernement.

