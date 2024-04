Chine: de nouvelles pluies violentes prévues, les victimes engagées dans un contre-la-montre

Des habitants nettoient et récupèrent des affaires après des inondations à Quingyuan, dans la province du Guangdong, le 24 avril 2024 dans le sud de la Chine ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Les habitants touchés par de graves inondations survenues dans le sud de la Chine tentent mercredi de sauver leurs biens des eaux boueuses, à l'approche de nouvelles pluies torrentielles contre lesquelles les autorités locales ont mis en garde la population.

Des pluies diluviennes frappent depuis jeudi la province méridionale du Guangdong. Quatre personnes ont perdu la vie et plus de 100.000 habitants ont été évacués.

Les importantes inondations sont très inhabituelles en cette période de l'année dans cette région verdoyante et subtropicale.

Le gouvernement central a affecté 110 millions de yuans (14,2 millions d'euros) à une aide d'urgence à destination des zones touchées par les inondations dans le Guangdong, ainsi que dans le Jiangxi et le Guangxi voisins, a rapporté mercredi le diffuseur public CCTV.

Ces fonds serviront principalement à "secourir et reloger correctement les personnes touchées (et) à la gestion des urgences", a indiqué CCTV.

Dans le village de Shatang, la montée des eaux a touché une zone touristique composée de bungalows. Du personnel et des membres du gouvernement local aident à déblayer la boue dans les rues, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Certaines chambres ont été inondées et on est en train de nettoyer toute la boue (...) On devrait être de nouveau prêts à accueillir des clients pour les congés du 1er-Mai", explique Liu Yongqi, 25 ans, la codirectrice générale du complexe hôtelier Shatang Moonview Homestay.

Carte de Chine montrant le cumul de pluies du 15 au 21 avril, selon la Nasa ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Sur le grand pré au milieu des bungalows gisent des morceaux de tôle, des chaises désarticulées ou des cuvettes de toilettes.

Balais en main, bottes aux pieds et chapeaux coniques sur la tête pour se protéger du soleil brûlant, cinq employées déambulent dans les allées.

"On passe partout pour y chasser l'eau et nettoyer", affirme à l'AFP l'une d'elles en poussant la boue en dehors d'un bungalow où l'eau est montée à plus deux mètres.

"On a déjà fait cinq-six logements aujourd'hui", explique une employée tentant de nettoyer un meuble avec de l'eau et un balai.

"Les dégâts sont importants (...) Mais heureusement nous sommes assurés", observe Liu Shaofei, 53 ans, père de Liu Yongqi, autre codirecteur général de l'entreprise familiale.

- Insulaires piégés -

A Qingyuan, le bac permettant de relier la ville à une île sur le fleuve Bei ne peut actuellement opérer en raison du niveau d'eau. Les quelque 600 insulaires sont ainsi coupés du reste de la ville.

Mercredi après-midi, des agents municipaux du service de l'assainissement, profitant d'une baisse du niveau de l'eau, étaient en train de déblayer le sable et la boue autour de l'embarcadère.

"Il risque encore de pleuvoir ce soir et demain, et on ne connaît pas la situation en amont du fleuve, donc le niveau d'eau peut encore monter", explique à l'AFP un responsable de la ville souhaitant rester anonyme.

Près de l'embarcadère, Wang Zhi, sachet de laitue en main et bouteille de gaz posée sur son scooter, espère traverser.

"J'aimerais rentrer chez moi sur l'île. J'ai vu que le niveau d'eau a baissé. Donc j'ai fait quelques courses", explique-t-il à l'AFP, avant de constater, contrarié, que la traversée ne pourra pas se faire tout de suite.

- Nouvelles précipitations attendues -

Les autorités ont mis en garde contre de nouvelles pluies violentes dans la province du Guangdong de mercredi soir à vendredi.

Nettoyage de la boue et des dégâts après des inondations à Qinguyan, dans la province du Guangdong, le 24 avril 2024 dans le sud de la Chine ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Jusqu'à 240 millimètres de pluie sont attendus dans de nombreuses parties du territoire et jusqu'à 300 millimètres dans plusieurs localités.

Des responsables ont également averti la population de ne pas propager de "rumeurs" sur d'éventuelles pénuries ou montée des prix des produits de première nécessité.

"Ne fabriquez pas et ne diffusez pas d'informations au sujet d'une montée des prix, de chaînes d'approvisionnement limitées ou d'augmentations importantes de la demande sur le marché", a déclaré l'autorité de régulation du marché régional dans un avis diffusé mardi soir.

Nettoyage de la boue et des dégâts après des inondations à Qinguyan, dans la province du Guangdong, le 24 avril 2024 dans le sud de la Chine

La province du Guangdong, emblématique de la puissance manufacturière chinoise avec ses dizaines de milliers d'usines tournées vers l'export, compte quelque 127 millions d'habitants.

Plusieurs zones de la province n'ont pas connu d'inondations aussi graves si tôt dans l'année depuis le début des relevés dans les années 1950, selon les médias d'Etat.

"L'intensification du changement climatique" a accru la probabilité de ce type de précipitations qui, généralement, ne surviennent qu'en été, a déclaré Yin Zhijie, prévisionniste en chef en matière d'hydrologie au ministère des Ressources hydriques, mardi à la Radio nationale de Chine.

La Chine est le plus important émetteur de gaz à effet de serre contribuant au changement climatique. Elle a promis de réduire ses émissions et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.