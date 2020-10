Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Accélération de la production industrielle et des ventes au détail Reuters • 19/10/2020 à 08:30









CHINE: ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES VENTES AU DÉTAIL (Reuters) - La production industrielle chinoise a progressé de 6,9% en rythme annuel, en hausse pour le sixième mois consécutif, dans un contexte de reprise économique après le choc du coronavirus. Les analystes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 5,8% en rythme annuel, alors que de plus en plus d'entreprises reprennent la production. Les ventes au détail chinoises ont progressé de 3,3% en septembre en rythme annuel, à un rythme supérieur au consensus qui ressortait à 1,8%. Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 0,8% au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2019, alors que les analystes prévoyait une hausse de 0,8%. (Colin Qian et Kevin Yao; version française Camille Raynaud)

