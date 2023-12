Chili: Codelco s'allie avec SQM pour doubler la production de lithium

La compagnie minière publique chilienne Codelco, plus grand producteur de cuivre du monde, a annoncé mercredi s'allier avec le groupe privé SQM en vue de quasiment doubler l'extraction de lithium dans le désert d'Atacama.

( AFP / MARTIN BERNETTI )

Les deux entreprises vont créer en 2025 une société conjointe dans laquelle Codelco possèdera 50% des actions plus une. SQM possèdera la majorité des droits de vote au directoire et décidera de la marche de la société jusqu'en 2031, année à partir de laquelle Codelco deviendra à son tour majoritaire au sein du directoire, a expliqué l'entreprise d'Etat dans un communiqué.

"A partir de maintenant nous serons une entreprise minière leader en cuivre et en lithium au niveau mondial", s'est félicité dans ce communiqué le président du directoire de Codelco, Maximo Pacheco.

Cette alliance, qui court jusqu'en 2060, permettra d'extraire 300.000 tonnes de lithium par an dans le désert d'Atacama, une plaine brune et rocheuse dans le nord du pays qui dispose des réserves de ce métal parmi les plus importantes du monde. En 2022, SQM y a extrait 168.000 tonnes de lithium.

Surnommé le "pétrole du 21e siècle", ce métal blanc est essentiel pour la fabrication des batteries des voitures électriques, mais aussi des téléphones portables et autres appareils électroniques. Son prix s'est envolé ces dernières années, passant de 5.700 dollars la tonne en novembre 2020 à 60.500 en septembre 2023, selon l'agence Benchmark Mineral Intelligence.

"Il s'agit d'un événement sans précédent dans l'industrie minière chilienne, et d'une avancée concrète pour atteindre un développement juste et soutenable", a affirmé à la télévision nationale le président de gauche Gabriel Boric.

Fin avril, le gouvernement de M. Boric avait annoncé une "stratégie nationale du lithium" prévoyant le contrôle par l'Etat de tout le cycle de production de ce métal, qui a représenté 8,2% du total des exportations chiliennes en 2022, principalement à destination de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon.