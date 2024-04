Chelsea, un anonymat cher payé

Comme la saison dernière, Chelsea est décevant et se dirige vers une nouvelle année bouclée dans le ventre mou, à l’abri des regards. Avec plus d’un milliard d’euros dépensés en deux ans et investis dans une politique douteuse, l’échec des Blues est une bonne nouvelle pour le foot.

C’est l’histoire d’un club qui a claqué plus d’un milliard en deux saisons, mais qui n’arrive même pas à finir dans le top 10 de la Premier League. L’équipe en question, c’est évidemment le Chelsea Football Club, dont le foot n’est justement plus le centre du projet. Opposés ce jeudi à Manchester United, qu’ils n’ont plus battu en PL depuis quasiment sept ans, les Blues enchaînent les victoires, les nuls et les défaites dans un anonymat complet, et vivent une nouvelle saison moribonde, qui rappelle à tout le monde que l’argent ne fait pas tout, et surtout pas le bonheur. Même dans le foot. La direction que veut prendre Todd Boehly, le propriétaire, d’additionner une somme de diamants bruts (23,7 ans de moyenne d’âge, deuxième plus jeune équipe d’Europe derrière Toulouse), semble vouée à un échec cuisant. En fait, personne ne comprend vers où l’embarcation londonienne se dirige.

Beaucoup d’argent et beaucoup de joueurs

Pas même Mauricio Pochettino, nommé sur le banc de Chelsea en mai dernier. Alors qu’il a hérité d’un effectif pléthorique, au point d’oublier qui est Malang Sarr, l’ex-entraîneur du PSG tâtonne depuis le début de son mandat. Cette saison, il a utilisé 35 joueurs différents lors des 42 rencontres auxquelles les Blues ont participé. Un brassage tel que, trois ans après avoir soulevé la Ligue des champions en battant Manchester City, il devient difficile de donner le onze de départ de Chelsea pour quiconque n’est pas un fan du club ou un suiveur hebdomadaire de la Premier League. Malgré ce groupe gargantuesque, Pochettino se plaint de ne jamais avoir son effectif dans son entièreté. « Il y a toujours quelque chose. C’est très, très frustrant et décevant parce que la situation ne nous permet jamais de travailler avec l’équipe au complet, mais nous devons accepter les circonstances… Je pense vraiment qu’on peut réussir » , pestait le technicien argentin il y a un mois.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com