Chelsea tient tête à Manchester City dans un match fou

Dans un match exceptionnel à huit buts où les émotions ont pris le dessus sur la raison, Manchester City a fini par concéder le nul face à Chelsea (4-4). Les Citizens conservent malgré tout la tête de Premier League.

Chelsea 4-4 Manchester City

Buts : Silva (29 e ), Sterling (37 e ), Jackson (67 e ) et Palmer (90 e +5 sp) pour les Blues // Haaland (25 e SP, 47 e ), Akanji (45 e +1) et Rodri (86 e ) pour les Skyblues

Fort avec les forts, faible avec les faibles. Tel est le credo de Chelsea en championnat depuis le début de la saison. Après avoir tenu en échec Liverpool et Arsenal, les Blues ont récidivé ce dimanche après-midi face à Manchester City. Et de quelle manière ! Un match nul complètement dingue (4-4), six jours après avoir surpris Tottenham, et une force de caractère déjà vu contre les Spurs qui se confirme. Si ses résultats restent en dents de scie, l’équipe de Mauricio Pochettino démontre son potentiel qu’elle doit encore maîtriser pour retrouver les hauteurs du championnat. Les Skyblues , quant à eux, regretteront de ne pas avoir su tenir leur avantage à trois reprises, mais s’accrochent au trône de Premier League avec un point d’avance sur Liverpool et Arsenal.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com