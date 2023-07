information fournie par So Foot • 26/07/2023 à 12:15

Chelsea moqué par un club de D5 anglaise

Des millions pour rien.

Pendant que le PSG n’arrive pas à battre l’ogre saoudien Al-Nassr, d’autres grands européens font pire. Et c’est Chelsea qui remporte le gros lot après sa défaite sur la pelouse du Aldershot Town FC, un club de cinquième division anglaise (3-1). Avec une équipe majoritairement composée de joueurs de la réserve, les Blues ont pourtant bien débuté, en inscrivant le premier but de la partie à la deuxième minute. Tout cela avant la réaction des Shots, dix-huitièmes de leur championnat la saison dernière. Et très heureux du résultat, le club a tenu à se moquer des Londoniens avec une acerbe punchline : « Une victoire confortable contre une équipe de milieu de tableau de Premier League. » …

AC pour SOFOOT.com