Cheikh Sarr : « Tout seul, tu ne peux pas lutter contre le racisme »

Photo : Rayo Majadahonda

Le 30 mars dernier, le Sestao River accueillait le Rayo Majadahonda en troisième division espagnole. Une rencontre que Cheikh Kane Sarr, portier sénégalais de 23 ans, n’a pas terminé pour s’être directement écharpé avec un supporter adverse, coupable d'insultes raciste à son égard. Entretien avec un gardien de but indigné et déterminé à ne pas se murer dans le silence.

Il y a 15 jours, tu as été victime de racisme sur la pelouse du Sestao River Club. Comment en est-on arrivé là ?

La première période, tout s’est bien passé parce que j’étais de l’autre côté du terrain par rapport au kop basque. Mais dès le début de la deuxième période, j’ai senti que l’ambiance devenait plus chaude. Derrière le but, les ultras criaient et insultaient l’ensemble de notre équipe, moi y compris. Quand le deuxième but de Sestao est arrivé, un type est descendu jusqu’en bas pour se retrouver à un mètre de la pelouse. De mon côté, je suis allé vers mon poteau pour boire un peu et rompre mon ramadan. À ce moment-là, je sens que le gars commence à m’insulter personnellement. Il me traite de « noir de merde », me dit « tu es un putain de singe de merde » et se met à faire des gestes clairement racistes en imitant le singe. C’est là que je me suis fâché. Je suis allé le voir pour l’attraper et l’affronter. Mon but, c’était que les caméras puissent l’identifier. Ce n’était pas un acte avec une volonté agressive de ma part, je souhaitais simplement qu’il soit visible de tous.…

Photos : Rayo Majadahonda.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com