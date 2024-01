information fournie par So Foot • 10/01/2024 à 00:49

Châteauroux, le moral dans les chaussettes

Quatre jours après avoir arraché son tabouret pour les 16es de finale de la Coupe de France, la Berrichonne de Châteauroux devait avoir un rendez-vous important, mercredi, avec la DNCG. Il n'aura finalement pas lieu, faute de certains éléments, et le club de N1, qui va changer de propriétaire, va être rétrogradé administrativement à titre conservatoire alors qu’en coulisses, les fêtes ont été agitées. Mais comment la Berri en est-elle arrivée là ?

Il y a quelques jours, Benjamin Gufflet, 44 ans, a sauté deux fois d’un siège en moins de 24 heures. Il l’a fait une première fois vendredi soir, au stade Maurice-Boyau, où il a vu son club de rugby, l’US Dax, remporter sa première victoire de 2024 face à Montauban (7-0). Puis une seconde fois, samedi après-midi, devant sa télé, quand Vincent Pirès a enfilé sa cape de héros dans une surface de réparation du stade Massabielle, aux Herbiers, égalisant pour La Berrichonne après cinq minutes et onze secondes de temps additionnel et ouvrant ainsi la porte d’une drôle de séance de tirs au but pour rallier les 16 es de finale de la Coupe de France.

