Changement climatique : les Français sont pessimistes mais se disent prêts à faire des efforts pour réduire leur empreinte carbone

Le principal frein à l'engagement des Français est le coût de l'engagement dans des habitudes plus respectueuses de l'environnement.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Une large majorité des Français se déclarent pessimistes sur l'avenir de la planète, mais sont prêts a faire des efforts pour réduire leurs émissions de carbone s'ils sont accompagnés, selon un sondage Odoxa pour les quotidiens du groupe Ebra paru mercredi 15 septembre.

Quelque 70% des Français se déclarent pessimistes pour l'avenir de la planète, et 44% jugent que la protection de l'environnement est un sujet prioritaire, à l'approche de la COP26 sur le climat à Glasgow en novembre.

Toutefois, les connaissances des français sur la problématique est incomplète : seulement 48% des personnes interrogées savent précisément ce qu'est l'empreinte carbone.

Les Français réalisent déjà au quotidien des "écogestes" comme le tri des déchets (81%), l'utilisation de sacs réutilisables pour faire leurs courses (80%), la consommation d'eau du robinet (61%), de produits de saison uniquement (59%)...

Viande rouge, voiture, avion...

Mais quand il s'agit de changer ses habitudes dans les "domaines fortement émetteurs de CO2", l'implication des Français est moins volontaire. Ainsi, pas question de renoncer à la viande rouge pour 47% des Français, ni à la voiture pour les trajets quotidiens (50%), ni à l'avion pour les trajets en France (57%).

Des progrès restent aussi à faire pour réduire l'empreinte carbone du numérique , puisque seuls 41% ont renoncé au streaming pour regarder des vidéos, 40% limitent leurs envois d'e-mails et de pièces jointes et moins de 30% ont acheté des téléphones ou ordinateurs reconditionnés.

Aujourd'hui, 76% se disent motivés pour renforcer leurs bonnes pratiques écologiques dans les mois à venir. Cette intention est plus sensible encore chez les employés (82%) et les cadres (81%), les femmes (81%) et les 25-34 ans (80%).

Manque d'encouragement

Toutefois, les Français ne sont pas prêts à payer davantage , alors que l'engagement pour le climat apparaît comme étant coûteux.. Ils s'estiment en outre mal informés sur la manière de mettre en œuvre les bonnes pratiques, et insuffisamment encouragés par leurs entreprises (55%), l'État et les collectivités locales (60%), ou leurs concitoyens (61%).

Interrogés sur une redevance incitative, 70% d'entre eux déclarent "que cette articulation fine entre bénéfice écologique et intérêt financier les motiverait", conclut le sondage.

L'enquête a été réalisée pour les groupes Ebra et Suez entre le 30 juin et le 2 juillet, auprès d'un échantillon représentatif de 1.510 Français.