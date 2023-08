information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 14:43

Cette recrue dont l'OM devra se passer plusieurs semaines

Quand ça ne veut pas…

En plus d’avoir accouché d’un nul décevant (2-2), la rencontre contre le FC Metz a fait de la casse dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Sorti quelques instants après sa passe décisive – finalement refusée – à Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia s’était plaint du genou à la suite d’un duel aérien. Le verdict est tombé ce mardi puisque, selon L’Équipe , le milieu de terrain centrafricain souffrirait d’une entorse du genou gauche et devrait être éloigné du terrain durant six semaines.…

EL pour SOFOOT.com