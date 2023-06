information fournie par So Foot • 09/06/2023 à 19:00

« Cette accusation de greenwashing est une tache sur la chemise d'Infantino »

Ce mercredi, la Commission suisse pour la loyauté (CSL), instance helvète de régulation de la publicité, a déclaré la FIFA coupable de greenwashing , après une plainte de plusieurs ONG européennes pour « fausses promesses climatiques ». Celles-ci estiment qu’à l’heure des défis climatiques et environnementaux, il faut repenser les événements culturels et sportifs. Entretien avec Jérémie Suissa, délégué général de l'association Notre Affaire à tous.

Cette condamnation est-elle un réel coup dur pour la FIFA ?

Aujourd’hui, c’est important pour ces fédérations-là, de pouvoir afficher leur prise en compte des questions environnementales et humanitaires. Elles ne le font pas pour rien. C’est un caillou dans sa chaussure parce qu’elle ne va plus pouvoir utiliser ce levier de promotion. C’est un peu une tache sur la chemise de Gianni Infantino. On pense que ça peut commencer à devenir gênant. Ça ne va pas bouleverser tout l’écosystème de la FIFA, mais c’est sans doute une première étape.…

Propos recueillis Gnamé Diarra pour SOFOOT.com