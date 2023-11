Cet Arsenal-Lens que tout le monde préfère oublier

À l'occasion de ces retrouvailles entre Lens et Arsenal, tout le monde se souvient, et à raison, de l'exploit des Artésiens à Wembley en 1998. La revanche, disputée un an et demi plus tard, est, elle, bien moins contée, alors qu'on parle pourtant d'une demi-finale européenne. Rendons justice à l'histoire.

Un seizième de final officieux, voilà l’enjeu du déplacement des Lensois à Arsenal, ce mercredi, en Ligue des champions. En cas de nouvel exploit, après la victoire de l’aller à Bollaert, les Sang & Or feraient un grand pas vers les huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce qui semble ambitieux, mais pas impossible pour un RC Lens qui a écrit certaines de ses plus belles pages européennes face aux Gunners . Si, depuis le tirage au sort de cette C1, tout le monde a rappelé l’exploit de 1998 à Wembley, une autre opposition, sans doute plus historique encore, a été quelque peu éclipsée : la demi-finale de Coupe de l’UEFA 1999-2000. C’est pourtant le point d’orgue de la plus belle épopée continentale lensoise, à ce jour.

Thierry Henry, le Gunner X

« La Ligue des champions a plus de valeur, c’est peut-être pour ça qu’on s’en souvient plus », avance Charles-Édouard Coridon, qui n’était pas de la partie en 1998 en C1, mais bien titulaire la saison suivante, dans le dernier carré de C3. Pour le maître du coup du scorpion, la victoire en poule de Ligue des champions – qu’il n’a pas connue, donc – vaut d’ailleurs plus qu’une demie perdue de Coupe de l’UEFA : « J’aurais voté pour être éliminé en huitièmes de C1 contre Arsenal plutôt qu’en demies de Coupe de l’UEFA. Il ne faut pas se leurrer, c’est un peu logique. C’est le suprême, la C1. » À tel point que même le Louvre-Lens avait choisi son camp, consacrant une exposition à l’opposition de 1998, mais pas à celle de 2000.…

Propos de Charles-Edouard Corridon recueillis par JB.

Par Adrien Hémard-Dohain, avec Jérémie Baron pour SOFOOT.com