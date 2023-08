information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 12:28

Cesc Fàbregas souhaiterait entraîner en Premier League

Un bon coup de botte dans la tête.

Retraité depuis juillet, Cesc Fàbregas n’a pas pris le temps de souffler et a directement enfilé le costume d’entraîneur. À Côme, club où il a terminé sa carrière de joueur, l’Espagnol a ainsi pris les rênes de l’équipe réserve. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le champion du monde 2010 avoue pourtant qu’il ne pensait jamais vivre cette expérience, la faute à une fin de carrière minée par les blessures, avec l’AS Monaco notamment : « Au cours des deux dernières saisons, j’ai perdu le feu en moi, celui qui me faisait aimer le football, à cause de blessures, peut-être parce que j’étais inquiet. » …

EL pour SOFOOT.com