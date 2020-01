Ces régimes très spéciaux #5 ? La Banque de France

Donc, la CGT est farouchement opposée à tout système de retraite par capitalisation. La répartition, c'est aux yeux de la Centrale emmenée par Philippe Martinez le seul système juste, équitable, etc. D'ailleurs, les cégétistes ont ces derniers jours attaqué bille en tête BlackRock, au motif que le gestionnaire d'actifs américain profiterait de la réforme des retraites en cours pour « vendre » des produits d'épargne-retraite ? ce que BlackRock ne fait pourtant pas directement. Et puis on tombe sur une brochure de la CGT datant de 2010. Plus précisément, un livret publié par la section CGT de la Banque de France. Et là, ô stupeur, on découvre que le syndicat est très fier du système par capitalisation de la Banque de France, qui assure à ses agents (près de 10 000) une retraite assez dorée.Lire aussi Comment la CGT ruine la FranceBenoîtement, la CGT explique dans un langage de gestionnaire d'actifs que « la caisse de réserve des employés de la Banque de France est fondée sur le principe de la capitalisation. Les cotisations des actifs [7,85 % des rémunérations] alimentent un capital, et le revenu du placement de ce capital sert à payer les retraites ». Et si les gestionnaires de ce fonds investissent mal, pas de problème : la Banque de France complétera le manque à gagner. BlackRock, tremble !Certes, un peu plus loin, la brochure cégétiste prévient : « Ces revenus sont insuffisants pour faire face au montant réel des...