Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cérémonies à Minneapolis et New York en hommage à George Floyd Reuters • 04/06/2020 à 23:30









CÉRÉMONIES À MINNEAPOLIS ET NEW YORK EN HOMMAGE À GEORGE FLOYD par Brendan O'Brien MINNEAPOLIS (Reuters) - Plusieurs centaines de personnes ont participé jeudi à une cérémonie à Minneapolis en hommage à George Floyd, l'homme noir dont la mort après son arrestation par la police a déclenché de vastes manifestations émaillées de violences et réveillé le débat sur les questions raciales aux Etats-Unis. "Tout le monde veut la justice, nous voulons la justice pour George, il va l'obtenir", a dit Philonise Floyd, l'un des frères de George Floyd, lors de ce service organisé dans une chapelle. "C'est fou, tous ces gens sont venus pour mon frère, c'est incroyable qu'il ait touché tant de coeurs", a ajouté Philonise Floyd, vêtu de noir et arborant un badge orné d'une photo de son frère et de l'inscription "Je ne peux pas respirer". George Floyd a répété cette phrase plusieurs fois, tout en cherchant de l'air, alors qu'un policier appuyait son genou sur son cou pendant près de neuf minutes avant sa mort le 25 mai. Les images de l'arrestation de cet homme de 46 ans, qui se sont rapidement propagées à travers les Etats-Unis, ont soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Des foules d'Américains ont défié des couvre-feux et manifesté dans de nombreuses villes des Etats-Unis pendant neuf soirées consécutives, accompagnées d'émeutes et de pillages en marge de ces rassemblements pacifiques, ce qui a amené le président Donald Trump à menacer d'envoyer l'armée pour faire cesser ces violences. Ben Crump, un avocat de la famille Floyd, a déclaré au cours de la cérémonie organisée jeudi que les méthodes employées par la police lors de l'arrestation de George Floyd étaient le mal lui-même. "Ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est le mal. Donc Amérique, alors que nous saluons la mémoire de George Floyd, rejette le mal. Proteste contre le mal. Nous ne pouvons pas coopérer avec le mal. Nous ne pouvons pas coopérer avec la torture", a-t-il dit. OBSÈQUES PRÉVUES MARDI Derek Chauvin, le policier de 44 ans filmé en train d'appliquer son genou sur le cou de George Floyd, a été exclu de la police et inculpé de meurtre. Les trois policiers qui l'accompagnaient, eux aussi limogés, ont été inculpés de complicité. Ils ont comparu pour la première fois jeudi devant un tribunal qui a fixé leur caution à un million de dollars, susceptible d'être abaissée à 750.000 dollars selon certaines conditions, notamment la confiscation de toutes leurs armes personnelles. A New York, des milliers de personnes ont aussi assisté à une cérémonie en hommage à George Floyd dans un parc de Brooklyn. Beaucoup se sont agenouillées sur la pelouse, dans ce qui est devenu un geste de protestation contre les violences policières, en scandant "Pas de justice, pas de paix". Le ministre américain de la Justice, William Barr, a affirmé jeudi, sans fournir de détails, que des intérêts étrangers et des "agitateurs extrémistes" affiliés à des mouvements de gauche comme les Antifa (antifascistes) prenaient le contrôle des manifestations. Le révérend Al Sharpton, défenseur des droits civils et personnalité de télévision, a pour sa part déclaré lors de la cérémonie à Minneapolis que l'immense majorité des manifestants étaient pacifiques. "Il y a eu des manifestations dans le monde entier. Certains ont pillé et fait d'autres choses. Aucun de nous ne cautionne cela, le pillage et la violence", a dit Al Sharpton. "Mais il y a une différence entre ceux qui appellent à la paix et ceux qui appellent au calme. Certains parmi vous tous ne voulez pas la paix, vous voulez seulement le calme. Vous voulez seulement que nous continuions à souffrir en silence." Les cérémonies en hommage à George Floyd doivent durer six jours avec des obsèques prévues mardi. (Brendan O'Brien, Michelle Nichols, Nathan Layne, Peter Szekely et Andrew Hay; version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.