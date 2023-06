Centenaire de l'UNFE : l'épopée du FC Bongard

L'effectif du FC Bongard en 1968.

Ce week-end se déroule au Havre la centième finale de la Coupe nationale corporative organisée par l'UNFE, l'Union nationale du football entreprise. L'occasion de revenir sur le FC Bongard, une des équipes les plus marquantes de l'histoire du foot corpo.

Du haut de ses 82 ans, Jacques s’en souvient comme si c’était hier. Les trois Coupes de France en quatre ans, le groupe de copains emmené par un coach iconique, un des plus grands joueurs du football français de son temps. La ferveur populaire dans leur ville de Holtzheim, près de Strasbourg. Une domination sans partage sur le football en entreprise local, les déplacements victorieux à Paris devant plus de 1500 spectateurs, les articles dans L’Équipe et France Football , devenus de précieuses reliques, méticuleusement conservées. Tout cela constitue le patrimoine mémoriel d’une des plus grandes équipes que le foot corpo ait connu : le FC Bongard.

Un mercato et Paco Mateo

Au début des années 1960, le succès de son entreprise de fours à pain, qui passe d’une dizaine à une centaine d’employés, permet à Oscar Bongard de réaliser son rêve de gosse de monter une équipe de haut niveau. À l’amorce de la saison 1961-1962, il s’offre le luxe d’aller faire son mercato auprès du RC Strasbourg, qui joue alors les premiers rôles en Première Division, et chez les Pierrots-Vaubans, meilleur club amateur de la région. « Le foot professionnel n’offrait pas les mêmes perspectives à l’époque » , replace Jacques Fuchs, un temps remplaçant du gardien international François Remetter. Ses rêves professionnels stoppés net par le service militaire et la guerre d’Algérie, il rejoint les Pierrots à son retour à la vie civile. « Monsieur Bongard est venu voir mes parents, et j’ai été embauché comme expert comptable. D’autres bons joueurs de la région ont été recrutés de la même manière. » …

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com