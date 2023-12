Cela faisait une éternité que l’OL n’avait pas enchaîné trois clean-sheets

L’OL a enfin trouvé un remplaçant à Bruno Genesio.

Vainqueur de Nantes ce mercredi au Groupama Stadium (1-0), l’OL a enchaîné un troisième succès consécutif. Cette victoire lui permet de se donner de l’air et même de sortir de la zone rouge. Comme contre Toulouse (3-0) et Monaco (0-1), Anthony Lopes et sa défense ont gardé leur cage inviolée face aux Canaris. C’est donc le troisième clean sheet consécutif des Lyonnais. Une performance qui n’était plus arrivée depuis… cinq ans. Il faut remonter à avril 2018 (Toulouse, Metz, Amiens) pour retrouver une telle imperméabilité. Lors de cette saison, les Rhodaniens avaient même empêché leurs adversaires de marquer durant cinq rencontres d’affilée, fin 2017 (Troyes, Metz, Saint-Étienne, Montpellier, Nice).…

LT pour SOFOOT.com