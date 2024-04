« Cela endommage l’image du foot anglais » : Pochettino frustré par la VAR

Il n’y a pas que chez nous que l’arbitrage fait débat.

Mené 2-0 par Aston Villa ce samedi, Chelsea a su revenir pour prendre le point du match nul (2-2). Mais les Blues peuvent presque sortir frustrés de cette partie avec le but d’Axel Disasi refusé dans le temps additionnel pour une poussette de Benoît Badiashile sur Diego Carlos. D’abord accordé, ce but a finalement été annulé par l’arbitre après consultation de la VAR. Une décision qui a fait enrager Mauricio Pochettino. « Je ne veux pas dire du mal de l’arbitre, mais c’est incroyable et ridicule. C’est difficile à accepter. Lors de la demi-finale de la FA Cup, j’ai fait preuve d’humilité lorsque la VAR a dit qu’il n’y avait pas de penalty. C’est douloureux et cela endommage l’image du football anglais » , a-t-il lancé au micro de TNT après la rencontre.…

LT pour SOFOOT.com