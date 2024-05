information fournie par So Foot • 06/05/2024 à 19:01

Cédric Bakambu sur la touche pour de longs mois avec le Real Betis

Comment gâcher ses futures vacances ?

Sorti sur blessure avec le Real Betis dernier lors du derby contre Séville le 28 avril dernier (1-1), Cédric Bakambu a subi une sacrée tuile à quelques semaines de la fin de saison. L’attaquant souffre en effet d’une lésion proximale du tendon du muscle fémoral droit et sera opéré ce mardi. Et d’après les premières nouvelles données par le club à Marca , le Congolais devrait être sur la touche pour une durée de quatre à cinq mois. Il ne reviendra donc pas avant la saison prochaine, et loupera aussi la préparation estivale.…

FL pour SOFOOT.com