information fournie par So Foot • 21/06/2023 à 22:40

Ce serait fait pour Gündoğan au Barça

Il va enfin pouvoir jouer avec Messi.

Courtisé par l’Arabie saoudite, İlkay Gündoğan a finalement choisi de rester en Europe et de signer à Barcelone. C’est en tout cas ce qu’annonce Fabrizio Romano ce mercredi soir. Selon le journaliste italien, le milieu allemand a déjà signé son contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, et passé avec succès sa visite médicale. Une clause de 500 millions d’euros serait également intégrée, histoire de dissuader un club assez fou (le PSG) pour envoyer 100 millions sur un joueur de bientôt 33 ans. Tout juste vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City, cet homme de base du milieu de terrain de Pep Guardiola s’en va donc en ayant porté les couleurs skyblues à 304 reprises, et marqué 62 fois.…

LT pour SOFOOT.com