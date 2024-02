« Ce serait aberrant de voir le PSG s’épanouir dans une autre ville que Paris »

Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et Anne Hidalgo, maire de Paris, se déchirent sur le sujet du Parc des Princes. Au milieu de ce capharnaüm, l'opposition municipale tente un arbitrage : aider le club à réaliser les aménagements demandés tout en gardant le stade comme une propriété de la ville. Pierre-Yves Bournazel, élu au conseil de Paris appartenant au groupe Indépendants et Progressistes, explique cette position.

Ça fait près de neuf ans que le dossier du stade est sur la table, pourtant, la semaine dernière, mairie de Paris et PSG étaient encore dos à dos, l’une réaffirmant l’appartenance du Parc des Princes au patrimoine de la ville, l’autre annonçant vouloir « bouger du Parc » . En tant que membre de l’opposition, quelle lecture avez-vous de cette séquence ?

Un départ du PSG du Parc des Princes inquiète beaucoup. Ce serait une humiliante catastrophe. (Il insiste.) Une humiliante catastrophe. Le PSG, c’est le Parc des Princes, et le Parc des Princes, c’est le PSG. Depuis 2015, la Ville de Paris a montré une absence de vision avec des changements de pied permanents. Elle s’est contredite dans ses analyses, le premier adjoint ne tenant pas les mêmes propos que la maire. On a besoin d’un cap, on a besoin de travailler avec nos partenaires, ce qu’est le Paris Saint-Germain. Il faut renouer le dialogue avec lui pour trouver un accord avec l’objectif impératif que le PSG reste à Paris, au Parc des Princes. C’est sa place, c’est ce qu’attendent les Parisiennes et les Parisiens, c’est ce qu’attendent les supporters et c’est ce que je souhaite ardemment. Ça doit être la seule boussole qui nous guide, car il s’agit d’un enjeu majeur pour l’image de Paris : celui du rayonnement international.…

* Le Racing, le Stade français et, même le Paris FC y ont résidé, le PSG a attendu 1974 avant de s’y installer définitivement.

Propos recueillis par Mathieu Rollinger, à Paris pour SOFOOT.com