Ce que le titre du PSG dit de la Ligue 1

Le PSG est officiellement champion avec un total de points honorable et un record de 11 sacres à la clé. Cette saison de Ligue 1 accouche surtout d’un vainqueur anodin, caractérisé par les déceptions (sur le terrain) qu’il a suscitées. Le foot français méritait peut-être un autre leader.

« Oui, oui, je le mérite. Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie, j’ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles. Vous ne m’avez pas épargné, nous sommes champions de France, nous avons gagné le Trophée des champions. Une saison catastrophique au PSG, c’est quand on n’est pas champions. » Les propos de Christophe Galtier après le nul poussif contre Strasbourg, ce samedi, ont choqué par leur vanité ou leur déconnexion du réel. Ils sont surtout révélateurs de ce qu’est aujourd’hui le PSG, dans la bouche même du coach. Rien sur le jeu. Un titre décroché dans la douleur, la difficulté et quasiment sans plaisir. Un succès vécu comme un parcours du combattant. Contre les médias. Contre ses propres supporters. Contre la FIFA et sa Coupe du monde. Même si sans ce Mondial qatari en novembre, qui a affecté positivement le début de saison d’une équipe portée par des Messi et Neymar transcendés, le club de la capitale n’aurait certainement pas pu engranger autant de points. Une manne qui a permis ensuite de se laisser couler, parfois jusqu’au ridicule, sans perdre la tête du championnat pour autant.

Un certain portrait de la Ligue 1

De la communion et du bonheur, il y en a eu samedi soir à la Meinau, autour d’un Strasbourg qui a enfin sauvé sa peau dans l’élite en arrachant un point au leader (grâce à Kevin Gameiro, une ancienne gloire revenue au club). Tout un symbole. Un titre sans saveur face à la joie du maintien. Paris avec ses stars, son budget colossal et ses ambitions européennes aurait dû incarner la locomotive d’un foot français qui, en 2023, nous a réservé quelques belles surprises. À commencer évidemment par la renaissance du RC Lens, sous la houlette d’un véritable projet de jeu porté par une équipe solidaire et un entraîneur en mission. Il ne lui a manqué peut-être que deux petites victoires supplémentaires pour venir rafler la mise sous le nez du PSG. La qualification en C1 en devient presque un sacre, le véritable sacre de cette saison, célébré comme il se doit à Bollaert. On n’oubliera pas, malgré leur inconstance, le vent de fraîcheur de Reims et surtout Lorient, s

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com