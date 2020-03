Ce que le parc animalier de Nazinga nous dit de la situation du Burkina

Les temps sont durs pour les pays du Sahel et, notamment, pour le Burkina Faso. Le terrorisme avait déjà conduit à la désertion des touristes et voilà que le Covid-19 vient en remettre une couche. Parmi les victimes de cette situation, les parcs naturels, dont celui de Nazinga, réserve animalière de 100 000 hectares qui a la particularité d'abriter encore deux des « Big Four », à savoir le buffle et l'éléphant.Au c?ur du Sahel et du Burkina Faso?Nous sommes au c?ur du Sahel, une région où les frontières sont abstraites et presque toujours poreuses et dangereuses. Le 1er mai 2019, deux Français qui faisaient du tourisme de vision dans le parc béninois de la Pendjari ont été enlevés. Rappelons-nous : l'événement s'est soldé par l'assassinat de leur guide et de deux membres des forces spéciales françaises dans l'opération lancée pour les libérer alors qu'ils atteignaient la frontière malienne dans le nord du Burkina Faso. Depuis un an, cette région s'enfonce dans un chaos infernal, du fait de la démultiplication des attaques, ciblant indifféremment civils ou militaires.Maintenant, c'est à un ennemi viral qu'elle doit faire face. Situation au 22 mars : 75 cas de Covid-19 ont été confirmés au Burkina Faso, ainsi que 4 décès et 5 guérisons. C'est d'ailleurs au Burkina qu'il y a eu le premier décès enregistré en Afrique subsaharienne. Conséquence : à partir du samedi 21 mars, instauration d'un couvre-feu de...