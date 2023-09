Ce que la série Tapie nous apprend (ou pas) sur le foot

Un docu-fiction à propos de Bernard Tapie ne pouvait pas passer à côté du chapitre de sa vie consacré au ballon rond. Président de l’Olympique de Marseille de 1986 à 1994, l’homme d’affaires a marqué le foot français de son empreinte. Ce que ne montre pas forcément la série Netflix dans laquelle Laurent Lafitte campe le rôle éponyme.

Bernard Tapie s’est découvert une passion très tard

Sept épisodes ont suffi à Tristan Séguéla et Olivier Demangel pour condenser près de 30 ans des années folles de Bernard Tapie. Dans le lot, le foot est donc quelque peu oublié et n’apparaît vraiment qu’à partir du sixième épisode, en plein cœur de la campagne européenne de 1993. Avant ça, un ballon tapé en famille, une conversation dans les jardins de l’Élysée à propos d’Abedi Pelé ou une causerie musclée avant le Classique face au PSG. Mais alors, Bernard Tapie a-t-il découvert le football en 1993 ? Président de l’OM à partir de 1986, il avait déjà atteint la finale de la Coupe des clubs champions et glané quatre titres hexagonaux lors du sixième épisode. Pas mal pour un débutant. La série Netflix préfère se concentrer sur le parcours européen victorieux et des histoires de gros sous plutôt que sa relation avec les supporters ou l’impact de son arrivée au club pour l’ensemble du sport français.

Des anecdotes pas assez croustillantes

Le problème du docu-fiction est justement la deuxième partie où les réalisateurs ont trop souvent opté pour des faits inventés plutôt que sur des actions réelles. Dans le cas de Bernard Tapie, celles-ci se suffisaient parfois à elles-mêmes. C’est ce que reproche Laurent Tapie, fils de, sur les antennes de RMC : « La partie foot ? Pfff… Ce n’est pas top. Le discours d’avant-match, moi qui en ait vu, ce n’est pas ce que c’était dans la réalité, c’est un peu cliché. D’ailleurs, mon père ne croyait pas au discours de groupe, il faisait de l’individuel. » Plutôt que cette séquence qui n’apporte pas grand-chose, les supporters olympiens auraient sans doute préféré des anecdotes plus croustillantes. Le coup de la trappe fermée par les joueurs de l’OM pour empêcher ceux de l’AC Milan de rentrer aux vestiaires en demi-finales de Coupe d’Europe, l’intox du boss affirmant qu’Abedi Pelé souffrait du sida afin de le recruter sans concurrence ou encore les « conseils » de Tapie aux différents entraîneurs marseillais concernant la composition et la tactique.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com