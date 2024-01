information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 14:15

Ce que Gauthier Gallon a dit à Samuel Gigot avant le tir au but raté

La barre transversale tremble encore.

Ce dimanche 21 janvier au Roazhon Park, lors de la séance de tirs au but entre le Stade rennais et l’OM en 16 es de Coupe de France, les 16 premières tentatives (8 de chaque côté) avaient été transformées lorsque Samuel Gigot s’est avancé pour frapper à son tour. Mais le capitaine marseillais a brisé cette série en tapant la transversale, avant que le jeune Mahamadou Nagida ne qualifie les Rouge et Noir.…

LP pour SOFOOT.com