Ce qu'il faut retenir de la 37e journée de Ligue 1

Le multiplex de cette 37e journée a offert son lot de certitudes : le PSG champion de France, Lens en Ligue des champions et Strasbourg sauvé. Mais il a aussi laissé du suspense, pour la dernière marche du championnat : Auxerre et Nantes se battront encore pour leur peau pendant que Lille, Rennes ou Monaco voire Lyon rêvent d'Europe.

Le PSG est champion de France !

Si vous avez passé votre soirée à regarder le multiplex et à vibrer devant la lutte pour le maintien, vous avez eu raison tant le leader du championnat n’a pas donné l’impression de vouloir forcer son talent sur la pelouse de la Meinau. Pourtant, les faits sont là : en décrochant l’ultime point qui lui manquait face à Strasbourg (1-1), le Paris Saint-Germain est devenu officiellement champion de France. Comme un symbole, c’est le décrié et sans doute bientôt partant Lionel Messi qui a offert le but du titre au club de la capitale. Au coup de sifflet final, Christophe Galtier a serré les poings et poussé un petit ouf de soulagement malgré le peu de suspense depuis plusieurs semaines. Même s’il faut savourer tous les titres ou ne rien banaliser, le PSG a sans doute déjà la tête à son été et à tous les chantiers qui l’attendent.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com