« Ce n'est pas une victoire écrasante de la Superligue »

Le spectre de la Superligue est réapparu ce jeudi après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui estime, selon son communiqué, que « les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs violent le droit de l'Union ». Une victoire de Florentino Pérez et compagnie ? Pas si sûr, nuance l'économiste du sport Christophe Lepetit.

Comment doit-on interpréter cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ?

Clairement pas comme elle est interprétée depuis ce matin, à savoir une défaite cuisante pour la FIFA et l’UEFA, et une victoire écrasante d’A22 (la société créée pour parrainer et aider à la création de la Super Ligue en Europe, NDLR) . Il y a un net décalage entre l’annonce faite par le juge et le communiqué publié. Ce qui est certain, c’est que la Cour considère que, au regard des critères et des règles qui étaient en vigueur au moment de l’annonce de la Superligue en 2021, l’UEFA et la FIFA sont des monopoles avec un pouvoir de marché très important, et ont pu abuser d’une forme de position dominante pour menacer d’interdire les clubs de participation et de suspendre les joueurs. Mais la Cour considère également que si elles édictent des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés, les deux instances peuvent prendre des décisions qui contreviennent aux droits de l’Union. Toute la subtilité est là : à partir du moment où la FIFA et l’UEFA respectent ces quatre conditions pour prendre des décisions et réguler, ces règlements peuvent être considérés, au titre de la spécificité du sport, comme valables. C’est d’ailleurs en ce sens que l’UEFA a communiqué : elle a changé ses règles il y a un an. La CJUE reconnaît une autre chose très importante : quelle que soit la compétition, qu’elle soit organisée par les instances sportives ou par un organisateur privé lucratif, il faut respecter le calendrier international. Ça doit être pris en compte par A22 : ils ne pourront pas aller en confrontation directe avec des compétitions déjà existantes. Il y a une complexité, pour la Superligue, assez éloignée de la façon dont elle communique depuis ce matin.…

(1) La CJUE était « interrogée, de manière générale, sur les règles de l'UEFA et de la FIFA » . Elle « ne prend pas position, dans son arrêt, sur ce projet spécifique » .

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com