Casoni : « J’ai été maladroit, mais je ne suis pas du tout raciste »

Suspendu par l’US Orléans à la suite d’accusations de racisme le visant, Bernard Casoni a pris la parole sur RMC pour se défendre.

« Bien sûr que j’ai été maladroit. Mais je ne suis pas du tout raciste. De la façon dont c’est interprété, ça peut prêter à confusion », reconnaît l’ancien joueur de l’OM. Casoni met notamment en avant son passé d’entraîneur en Algérie et au Maroc pour se défendre de la phrase « Vous n’êtes pas plus cons que des Maghrébins » : « J’ai dit que ce que j’avais mis en place là-bas, j’étais capable de le mettre en place à Orléans. Ce sont des phrases un peu bateau. C’est comme si j’avais entraîné au Canada et que j’avais dit : “On n’est pas plus cons que des Canadiens.” » …

AHD pour SOFOOT.com