Casemiro compare Kylian Mbappé à...

Cristiano Ronaldo, évidemment.

Ayant joué avec le Portugais et affronté Kylian Mbappé, Casemiro a tenu à comparer les deux joueurs. « Il me fait beaucoup penser à Cristiano dans le sens où, quand il est sur le terrain, tu sens que c’est un danger permanent et qu’il peut marquer à tout moment . Quand il est sur le terrain, on sent le but venir , a indiqué le milieu de Manchester United, pour El Chiringuito . Cristiano était pareil, il avait beau ne pas être dans un bon jour ou mal jouer… Quand tu étais sur le terrain à ses côtés, tu sentais qu’il allait quand même marquer. » …

FC pour SOFOOT.com