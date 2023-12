information fournie par So Foot • 12/12/2023 à 21:22

Carton plein pour les clubs français en Europe

Les clubs français sur une sacrée Lens-ée.

Alors que cinq des six clubs français engagés en Europe ont encore une journée à disputer, tous sont d’ores et déjà assurés de poursuivre l’aventure l’année prochaine, comme lors de la saison 2021-2022. Profitant de son succès obtenu au courage face au Séville FC (2-1), ce mardi soir, le RC Lens s’est assuré un ticket pour les barrages de la Ligue Europa en février. Deuxième de son groupe en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain continuera, à minima, son aventure sur le vieux continent au même stade que les Lensois. Maîtres de leur destin, les Parisiens peuvent, et doivent, surtout aller chercher une victoire, voire un nul, sur la pelouse de Dortmund pour rester en C1…

