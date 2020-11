Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carton plein pour Alibaba pour la Fête des célibataires Reuters • 11/11/2020 à 12:13









CARTON PLEIN POUR ALIBABA POUR LA FÊTE DES CÉLIBATAIRES HANGZHOU, Chine (Reuters) - Le géant du commerce électronique Alibaba a annoncé mercredi avoir réalisé plus de 56 milliards de dollars (47,46 milliards d'euros) de ventes à l'occasion de la "Fête des célibataires". Cet événement, lancé en 2009, est le plus important au monde pour le commerce en ligne, devant le "Black Friday" et le "Cyber Monday" américains. Etalé cette année sur quatre jours, il a déjà rapporté à Alibaba et à ses concurrents 16 fois plus de commandes en valeur que sur les deux journées en octobre du Prime Day d'Amazon.com. Les consommateurs ont en effet commandé 16 millions de produits à prix réduit, une performance considérée comme indicative de la reprise économique de la Chine après sa sortie de la pandémie de coronavirus, dont elle a été le berceau. Le volume brut de la marchandise (gross merchandising volume, GMV) a franchi mercredi matin les 372,3 milliards de yuans (47,71 milliards d'euros), avec un nombre record de 583.000 commandes par seconde, a déclaré Alibaba. Le succès de ces ventes promotionnelles est un soulagement pour le groupe chinois, qui a perdu environ 10% en valorisation boursière suivant la suspension la semaine dernière de l'introduction en Bourse de sa filiale Ant Group à Shanghai et Hong Kong. Plus de 340 entreprises, dont Apple, L'Oréal et Huawei, ont dépassé les 100 millions de yuans de ventes, selon Alibaba. Les analystes s'attendaient à ce que les marques de luxe profitent cette année de l'événement, les plans des consommateurs en quête de produits haut de gamme à l'étranger étant contrariés par les restrictions sur les déplacements. (Josh Horwitz, avec Sophie Yu, version française Juliette Portala, édité par Patrick Vignal)

