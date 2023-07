Carlos Rodriguez remporte la 14ème étape du Tour de France

Cette étape qui a relié Annemasse à Morzine Les Portes du Soleil a connu des rebondissements sur tout le long. Dès le début de l’étape, une chute massive de coureurs a interrompu la course pendant 29 minutes. Quelques cyclistes ont dû abandonner. Lors de la reprise de la course, deux autres coureurs abandonnent dont le Français Romain Bardet. Il souffre d’une commotion cérébrale. Après une heure de course, la tête de course s’échappe à plus de 22 secondes du peloton. Et lors des premières ascensions de la course, le Français Christophe Laporte a montré un bon rythme de course. À 10km de la fin de la course, le peloton se resserre et s’engage une lutte acharnée entre Vingegaard et Pogacar. Le Slovène tente une contre-attaque, mais se fait gêner par les motos devant les deux coureurs. Finalement, Carlos Rodriguez profite de la lutte et les dépasse. Il remporte ainsi cette quatorzième étape.

