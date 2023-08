Carlo Mazzone, une course vers les étoiles

Carlo Mazzone s’en est allé ce 19 août 2023, à l’âge de 86 ans. Figure mythique du football italien, recordman de présence sur les bancs de Serie A, mentor de Totti et Pirlo, l’homme était un concentré de tout ce que l’Italie possède de meilleur et parfois de pire. Aujourd’hui, ce sont tous les Italiens qui ont perdu leur grand-père préféré.

S’il ne fallait retenir qu’un moment de la vie de Carlo Mazzone, ce serait sans le moindre doute cet instant de grâce du 30 septembre 2001. Ce jour-là, le bon Carlo, en full jogging, fulmine sur son banc. La raison ? Son équipe de Brescia est menée 1-3 à domicile par l’Atalanta, et les supporters bergamasques venus en nombre ont passé la rencontre à l’insulter et à le chambrer. Alors, quand à la 75 e minute, Roberto Baggio réduit l’écart d’une reprise de volée sèche en pivot, Mazzone explose. Retenu par un membre de son staff, il balance des quolibets aux tifosi atalantini , et dans son dialecte romain, leur fait une promesse : « Se famo er 3-3 vengo sotto ‘a curva ». En français : « Si on revient à 3-3, je viens sous votre virage ». Un quart d’heure plus tard, très précisément à la 92 e , un défenseur de l’Atalanta dévie dans ses propres filets un coup franc rentrant de Baggio et fait chavirer le stadio Rigamonti. Mazzone ne peut se retenir. Le voilà qui tape un sprint vers le virage des supporters bergamaschi , et qui vient célébrer devant eux, le poing serré. Quasiment amusé par la scénette, monsieur Collina, arbitre de la rencontre, est obligé d’appliquer le règlement et l’exclut, Mazzone répondant à cette sanction par deux bras levés vers ses propres tifosi , qui lui offrent une ovation. Cette course rageuse est un parfait résumé de ce qu’était Carletto Mazzone : un gars passionné, brut de décoffrage, vestige d’un football authentique qui appartient désormais au passé.

